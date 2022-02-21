Санкции против лидера сербов Боснии: Венгрия готова помешать Евросоюзу

Будапешт намерен воспользоваться правом вето в случае решения Брюсселя ввести санкции против члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорада Додика. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, политика ограничений провоцирует усилению конфронтации на Западных Балканах.

Такое заявление глава венгерского внешнеполитического ведомства сделал в ходе телефонного разговора с лидером сербов БиГ, передает «Балканист.ру». Сийярто подчеркнул, что единственным способом разрешения проблем региона является «ускорение процесса евроинтеграции». По его словам, мир и стабильность на Балканах являются основным национальным интересом Будапешта.

Как отмечает издание, ситуация в БиГ станет одной из тем сегодняшней встречи министров иностранных дел Евросоюза. 17 февраля Европарламент принял поправку к годовому отчету комитета по иностранным делам, в которой содержится призыв к Европейскому Совету ввести санкции против члена Президиума БиГ от сербского народа Милорада Додика и его соратников. «За» проголосовали 504 депутата ЕП, «против» – 93, и 72 воздержались.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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