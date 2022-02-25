В Хорватии вкладчики Сбербанка выстроились в очереди за деньгами

Жители Хорватии выстраиваются в очереди для снятия сбережений в Сбербанке после введения санкций в отношении российских банков. Как сообщила директор Агентства по страхованию вкладов Мария Хребац, если события начнут развиваться по худшему сценарию, будут выплачено по 100 тысяч евро при наличии страховки.

В агентстве уточнили, что у Сбербанка в Хорватии 69 952 клиента, из них только 94 человека не застраховали свои сбережения, передает «Балканист.ру».

Сообщается, что несмотря на санкции, карты Сбербанка продолжат работать за рубежом. Банк включён в санкционный список CAPTA, что значит закрытие всех корреспондентских счетов в США и запрет на проведение транзакций с американскими финансовыми институтами.

Хорватский Сбербанк работает в штатном режиме. В кредитном учреждении подчеркнули, что все средства вкладчиков доступны им в любое время.

В ноябре 2021 года Сбербанк сообщил, что намерен продать свои филиалы в Хорватии, а также в Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении и Венгрии крупному холдингу MK Group, владельцем которого является сербский миллиардер Миодраг Костич. Отмечалось, что договор должен быть подписан в 2022 году, а его сумма составит 500 млн евро.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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