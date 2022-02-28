Спикер парламента Сербии: Запад заинтересован втянуть Украину и Россию в войну

Запад был заинтересован втянуть Украину в войну с Россией. Такое мнение высказал спикер парламента Сербии Ивица Дачич. По его оценке, нынешняя ситуация стала результатом провокационных действий как раз западных стран, заинтересованных в том, «чтобы с Россией кто-то воевал».

«Украина стала сопутствующим ущербом для Запада, который натравливал ее на Россию. <…> Ситуация на Украине – результат приближения НАТО к границам РФ, из-за чего Россия чувствовала угрозу и предупреждала, что это может повлечь за собой военный ответ», – пояснил Дачич в интервью агентству Tanjug, которое цитирует «Балканист.ру».

При этом спикер сербского парламента обратил внимание, что Киев пошел на конфликт с Москвой – вместо того, чтобы провести переговоры. «А сейчас от нас требуют осудить Россию и дают на это три дня. <…> Кто решит сейчас [в Сербии], что нужно вводить санкции в отношении России, тот не против России, а против Сербии», – заявил Дачич.

По его мнению, Североатлантический альянс и Евросоюз не станут помогать Украине в противостоянии с Россией, поэтому ситуация не перерастет в очередную мировую войну.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не будет присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на беспрецедентное давление со стороны международного сообщества.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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