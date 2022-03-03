Сербия – последняя свободная страна в Европе

Сербия осталась единственной свободной страной Европы, которая отказалась участвовать в коллективной антироссийской истерике. Об этом заявил лидер Движения социалистов, глава МВД Сербии Александр Вулин.

«Мы свободная страна, которой руководит свободный человек. Мы не слушаем приказы НАТО, не ввели санкции против России, мы не станем конфисковать российское имущество. Мы не будем выгонять русских детей из школ, россиян из ресторанов и не выключим вещание ни одному российскому СМИ», – цитирует заявления Вулина «Балканист.ру».

Министр также отметил, что на президента Сербии Александра Вучича оказывается беспрецедентное давление со стороны международного сообщества, не желающего вспоминать, как в 1999 году Югославия подверглась натовским бомбардировкам обедненным ураном вопреки всем нормам международного права.

«Александр Вучич – последний свободный лидер Европы, который заботится не только о своем народе, но и о забытых сегодня ценностях совести и благодарности. Как говорят сербы, у Вучича есть честь. Поэтому его так ломают, хотят показать, что у малого народа нет свободы, и только большие силы имеют право на интересы и приятелей. Пока Вучич существует в политике, Сербия остается свободным государством», – заявил Вулин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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