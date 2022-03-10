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Четверг, 10 марта 2022, 14:12 мск

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Задержаны косовские боевики, пытавшиеся повоевать за Украину

На границе Польши и Украины задержаны косовские албанцы, которые намеревались присоединиться к киевским войскам для участия в вооруженном конфликте. В ходе допроса Азиз Бехлюли и Исмет Шалья из города Сува-Река подтвердили, что хотят воевать за Украину.

«Мы хотим поддержать США, потому что потом Украина может признать Косово», – заявили задержанные, передает «Балканист.ру» со ссылкой на косовские СМИ.

Как отмечает издание, в Косово участие в военных действиях вне территории самопровозглашенной республики является уголовным преступлением – приравнивается к терроризму и влечет наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее власти Приштины решили отменить визовый режим для беженцев из Украины, и сообщили, что готовы разместить на территории Косово семьи украинских сотрудников миссии KFOR.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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