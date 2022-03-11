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Пятница, 11 марта 2022, 15:26 мск

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Черногория отложила введение санкций на имущество и банковские счета россиян

Фото: pixabay

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич опроверг сообщения СМИ о введении санкций против 690 российских граждан и 70 компаний, имеющих бизнес и недвижимость в этой стране. По его словам, кабинет министров не принимал решений о «заморозке» счетов и блокировке других активов российских физических и юридических лиц на территории Черногории, передает «Балканист.ру».

В то же время находящийся в Турции на Анталийском дипломатическом форуме кандидат на пост главы правительства Черногории Дритан Абазович заверил представителей Евросоюза, что Подгорица не отступит от взятых на себя санкционных обязательств и намерена «следовать внешней политике ЕС в отношении России».

«Наша обязанность, как страны-члена НАТО, стать примером мира и стабильности на Западных Балканах», – сказал Абазович.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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