Черногория отложила введение санкций на имущество и банковские счета россиян

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич опроверг сообщения СМИ о введении санкций против 690 российских граждан и 70 компаний, имеющих бизнес и недвижимость в этой стране. По его словам, кабинет министров не принимал решений о «заморозке» счетов и блокировке других активов российских физических и юридических лиц на территории Черногории, передает «Балканист.ру».

В то же время находящийся в Турции на Анталийском дипломатическом форуме кандидат на пост главы правительства Черногории Дритан Абазович заверил представителей Евросоюза, что Подгорица не отступит от взятых на себя санкционных обязательств и намерена «следовать внешней политике ЕС в отношении России».

«Наша обязанность, как страны-члена НАТО, стать примером мира и стабильности на Западных Балканах», – сказал Абазович.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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