Перспектива: у Европы нет альтернативы российскому газу

В перспективе 3-5 лет для Европы не существует альтернативы российскому газу. Об этом заявил директор «Сербиягаза» Душан Баятович. По его словам, жителям Сербии в этом отношении не о чем беспокоиться.

«Сербия обеспечила себе регулярное снабжение газом», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Баятович заверил, что до конца весны стоимость газа в Сербии не вырастет. Держать цены в разгар топливного кризиса позволила личная договорённость лидеров России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, достигнутая в конце ноября 2021 года.

Ранее Баятович сообщал, что переговоры с Россией о заключении долгосрочного контракта на поставки в Сербию будут продолжены. Глава «Сербиягаза» ожидает, что «Газпром» согласится продавать «голубое топливо» по цене, которая будет ниже биржевой. При этом он полагает, что новая стоимость будет выше, чем нынешняя в 270 долларов за тысячу кубометров, фиксированная до конца мая 2022 года.

Напомним, биржевые цены на газ в Европе в последние недели поднимались выше $3 тысяч за тысячу кубометров. В настоящее время котировки на голубое топливо колеблются около отметки $1 200 за тысячу кубометров.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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