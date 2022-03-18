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Пятница, 18 марта 2022, 12:45 мск

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Скандал в Болгарии: арестован бывший премьер-министр

Фото: Pixabay

Бывший глава правительства Болгарии Бойко Борисов арестован по подозрению в растрате выделенных Евросоюзом средств. В ходе спецоперации МВД, кроме Борисов, задержан бывший министр финансов Владислав Горанов, экс-глава комитета по бюджету Менда Стоянова и бывший министр информирования Севдалина Арнаудова, передает «Балканист.ру».

Между тем, как отмечает издание, в партии Борисова опровергают информацию о его аресте, но подтверждают обыск дома.

София, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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