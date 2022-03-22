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Вторник, 22 марта 2022, 12:43 мск

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Мошенничество: бывший премьер-министр Болгарии в ожидании суда

Министерство внутренних дел Болгарии настаивает на привлечении к уголовной ответственности по делу о мошенничестве бывшего премьер-министра страны, лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, а также экс-руководителя правительственной пресс-службы Севдалину Арнаудову и бывшего министра финансов Владислава Горанова. Сегодня Софийский городской суд вынесет решение по ходатайству о проведении обысков в их домах, передает «Балканист.ру» со ссылкой на болгарские СМИ.

Напомним, вечером 17 марта в ходе спецоперации МВД Болгарии были арестованы Борисов, Горанова и Арнаудову без предъявления обвинений. Бывшие высокопоставленные чиновники подозреваются в злоупотреблении полномочиями при использовании средств, которые Болгарии предоставил Евросоюз.

София, служба информации РИА «Новый День»

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