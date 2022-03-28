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Понедельник, 28 марта 2022, 19:06 мск

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МВД Сербии выступило с опровержением украинского фейка о «сербской снайперше»

Министерство внутренних дел Сербии выступило с опровержением сообщений украинских и западных СМИ о взятии войсками киевского режима в плен гражданки Сербии, воевавшей на стороне донбасских ополченцев в 2014 году.

«Правда заключается в том, что сербская гражданка Д. Л., которая фигурирует в новостях как Багира, в октябре 2020 года была арестована и отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительном учреждении г. Пожаревац, поэтому исключено, что она участвовала в событиях на Украине и была взята в плен», – цитирует «Балканист.ру» сообщение МВД Сербии.

В министерстве подчеркнули, что на опубликованном в соцсетях фото «сербской снайперши» изображена другая женщина.

Настоящая Лазович и украинская версия «Багиры»

Источник фото: «Балканист.ру»

Лазович уехала в Донбасс в 2014 году, и, по некоторым сведениям, числилась снайпером в 11-й специализированной дивизии, что преследуется Уголовным кодексом Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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