Предварительные итоги выборов в Сербии: Вучич сохраняет пост президента

Действующий президент Сербии Александр Вучич сохраняет за собой пост главы государства. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования после обработки 6,9% бюллетеней. Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, Вучич побеждает, заручившись поддержкой 68,18% голосов избирателей, передает «Балканист.ру».

Второе место на президентских выборах занимает Здравко Понош с 11,11%. На третьем месте Милица Джурджевич-Стаменковски из партии «Заветники» (4,52%).

Далее следуют кандидат в президенты от коалиции НАДА («Национально-Демократическая Альтернатива») Милош Йованович, у которого 4,32% поддержки. Одиозный сербский политик – лидер движения «Двери» Бошко Обрадович набирает 4,22% голосов.

В парламентской кампании лидирует коалиция Сербской прогрессивной партии, которая вышла на выборах под лозунгом «Александр Вучич – Вместе мы можем все». По предварительным данным, эта политическая сила получила 50,22% голов избирателей. Коалиция, сформированная вокруг Социалистической партии спикера парламента Ивицы Дачича, набирает 12,76%.

Оппозиционная коалиция «Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии» – 8,04%. Коалиция НАДА – 4,01%. Партия Заветники – 3,59%. Союз венгров Воеводины – 3,21%. Коалиция партии «Двери» и движения ПОКС – 3,43%.

Другие участники выборов пока не преодолевают трехпроцентный барьер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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