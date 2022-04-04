Референдум о «европейской толерантности» в Венгрии признан не состоявшимся

Референдум по вопросам сексуального воспитания несовершеннолетних, проходивший в Венгрии параллельно с парламентскими выборами 3 апреля, признан не состоявшимся, передает «Балканист.ру» со ссылкой на издание Index, которое приводит данные Национальной избирательной комиссии.

Как сообщается, на референдуме проголосовали порядка 44% граждан, обладающих правом голоса, однако, чтобы результат плебисцита признан недействительным, их число должно было составить не менее 50%.

Избирателям необходимо было ответить на четыре вопроса, связанных с проведением уроков по теме сексуальной ориентации для школьников без согласия родителей, рекламой процедур по смене пола и предоставлением сексуального медиаконтента в неограниченном количестве.

Среди тех, кто принял участие в голосовании, более 92% ответили на все вопросы отрицательно, поддержав сохранение принятого в прошлом июне закона, который запрещает использование в детских образовательных учреждениях Венгрии литературы и материалов о гомосексуальных отношениях и возможности смены пола.

Правительство согласилось вынести вопросы сексуального воспитания детей на общенациональный референдум под давлением Брюсселя.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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