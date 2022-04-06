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Среда, 6 апреля 2022, 17:49 мск

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СМИ: Премьер-министр Венгрии пригласил Путина, Макрона, Шольца и Зеленского на мирные переговоры

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на мирные переговоры в Будапешт с украинским президентом Владимиром Зеленским, передают европейские СМИ.

«Ответ Путина был положительным, но Путин сказал, что у него будут условия», – цитирует РИА «Новости» слова Орбана со ссылкой на агентство «Рейтер».

Как сообщается, что премьер-министр Венгрии также пригласил для переговоров президента Франции Эммануэля Маркона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Будапешт – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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