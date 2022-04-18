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Понедельник, 18 апреля 2022, 12:52 мск

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Болгария закрыла свои порты для российских судов

Болгария запретила судам под российским флагом заходить в свои порты. Такое решение принято в рамках нового пакета санкций Евросоюза против России.

«Всем судам, зарегистрированным под российским флагом… запрещено использовать морские и речные порты Болгарии», – говорится в сообщении береговой службы, которые цитирует «Балканист.ру».

Как уточняется, исключение могут составлять только суда, терпящие бедствие, или корабли, перевозящие нефтепродукты, продукты питания и фармацевтическую продукцию. Аналогичный запрет ранее ввела и Румыния.

Примечательно, что запрет, согласно распоряжению болгарских властей, не распространяется на корабли, которые успели сменить российский флаг или регистрацию на иностранные после 24 февраля 2022 года.

София, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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