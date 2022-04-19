Черногория по ошибке «разорвала» дипломатические отношения с Россией

Подгорица едва не разорвала дипломатические отношения с Москвой. О решении было официально заявлено министерством иностранных дел Черногории, однако позже было опровергнуто самим же внешнеполитическим ведомством, передает «Балканист.ру».

В первоначальном заявлении МИД говорилось, что «глава черногорской дипломатии Джордже Радулович сообщил, что вступили в силу шесть актов: разрыв дипломатических отношений, полное или частичное прекращение экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, оказания почтовых, транспортных услуг, эмбарго на вооружение, военное оборудование и товары двойного предназначения, ограничение въезда в Черногорию, ограничение возможности располагать средствами и имуществом».

На ошибку обратил внимание, бывший представитель Черногории в Ватикане Миодраг Влахович, указав, что «невежи понятия не имеют, что пишут, и играют в дипломатию, перечисляя меры, как школьники». «Войну там не объявите по ошибке!» – иронично заявил дипломат.

Позже МИД Черногории исправил сообщение. «Грубая промашка. Вместо перечисления санкций было указано, что они уже вступили в силу», – отметили в ведомстве.

Тем не менее, первоначальное заявление черногорского МИД вызвало ответную реакцию посольства РФ в Подгорице. Российские дипломаты направили ноту с требованием объяснить заявление о разрыве двусторонних отношений.

Напомним, Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении РФ, среди которых закрытие неба для российских самолетов, ограничение работы государственных СМИ России, заморозка активов (средств и недвижимости) 53 юридических и 680 физических лиц.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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