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Вторник, 19 апреля 2022, 17:16 мск

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Россия отказалась финансировать офис Высокого представителя в Боснии и Герцеговине

Фото: Pixabay

Россия приостановила финансирование офиса Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ). Причиной такого решения стал отказ Москвы признать Кристиана Шмидта легитимным Высоким представителем в БиГ, передает «Балканист.ру».

В то же время, как сообщается, Россия продолжает оставаться членом Совета по выполнению мирного соглашения. «Принципиальная позиция России по вопросу непризнания легитимности господина Шмидта на посту Верховного представителя в БиГ хорошо известна. Однако это не обязательно означает, что мы не участвуем в работе правления Совета по выполнению мирного соглашения. Россия готова рассмотреть вопрос о возобновлении сотрудничества с господином Шмидтом, если он получит необходимое согласие Совбеза ООН на выполнение своей функции», – пояснили в посольстве РФ в БиГ.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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