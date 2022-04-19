Россия отказалась финансировать офис Высокого представителя в Боснии и Герцеговине

Россия приостановила финансирование офиса Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ). Причиной такого решения стал отказ Москвы признать Кристиана Шмидта легитимным Высоким представителем в БиГ, передает «Балканист.ру».

В то же время, как сообщается, Россия продолжает оставаться членом Совета по выполнению мирного соглашения. «Принципиальная позиция России по вопросу непризнания легитимности господина Шмидта на посту Верховного представителя в БиГ хорошо известна. Однако это не обязательно означает, что мы не участвуем в работе правления Совета по выполнению мирного соглашения. Россия готова рассмотреть вопрос о возобновлении сотрудничества с господином Шмидтом, если он получит необходимое согласие Совбеза ООН на выполнение своей функции», – пояснили в посольстве РФ в БиГ.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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