В Болгарии готовится массовая акция против правительства страны

Сегодня в Болгарии анонсирован массовый протест с требованием отставки правительства, которое в последние месяцы «уделяет больше внимания ситуации на Украине, чем проблемам болгар». Организатором акций в Софии и Варне выступила парламентская партия «Возрождение», которая не поддерживает санкции против России, передает «Балканист.ру».

Как заявил лидер «Возрождения» Костадин Костадинов, ни одно из решений правительства Кирила Петкова не отвечает интересам граждан. «В нашей стране практически нет правительства, потому что сегодня страной правят люди, которые только вредят. Ни одно из принятых ими решений не отвечает интересам болгар. Везде царят разруха и распад. Дороги разваливаются, пенсионеры ждут свои пенсии, а правительство оправдывается, прикрываясь «хакерской атакой», – заявил Костадинов, указав на перебои в работе Почты Болгарии, которые возникли после произошедшей 16 апреля кибератаки.

Вместе с тем лидер «Возрождения» сравнил Болгарию со зданием, разваливающимся из-за отсутствия хозяина, который позаботился бы о нем.

После начала военной спецоперации Минобороны РФ на Украине болгарская партия «Возрождение» организовала ряд протестов, в том числе с перекрытием одного из въездов в оружейный завод «Арсенал» и центральной улицы города Казанлыка, где расположено предприятие.

София, служба информации РИА «Новый День»

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