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Понедельник, 16 мая 2022, 17:45 мск

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«Неужели не стыдно тем, кого мы охраняем?..» Боснийские полицейские готовы устроить забастовку

В Сараево сотрудники центральных полицейских структур Боснии и Герцеговины (БиГ) готовы к забастовке из-за низких зарплат. Об этом заявил президент Федерации независимых профсоюзов полицейских органов БиГ Драган Крвавац во время пикета около здания парламента, где проходила очередная сессия Палаты народов.

«Служащий с минимальной зарплатой может купить 10 литров растительного масла. Этим всё сказано», – подчеркнул Крвавац, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Профсоюзный лидер обратил внимание, что сотрудники центральных полицейских органов БиГ – единственные госслужащие, которые не застрахованы от несчастных случаев, не имеют коллективного договора, а их зарплата снижалась уже несколько раз.

Руководитель профсоюза дирекции по координации полицейских органов БиГ Фарис Салан со своей стороны заявил, что все знают о ситуации, в которой находятся правоохранители, но никто не реагирует. «У нас нет денег, чтобы приехать на работу, потому что мы добираемся из всех городов БиГ. Неужели не стыдно тем, кого мы охраняем, и кто находится в этом здании, что мы, готовые пожертвовать своей жизнью, здесь протестуем?» – сказал Салан.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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