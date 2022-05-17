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Вторник, 17 мая 2022, 16:41 мск

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Это самоуправство: лидер сербов Боснии потребовал от председателя Президиума страны уйти в отставку

Фото: Pixabay

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Шефик Джаферович, представляющий интересы бошняцкого населения, должен уйти в отставку после провокационных заявлений о якобы принятых решениях, которые при этом не были согласованы с другими членами руководящего органа власти. Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик, обвинив Джаферовича в самоуправстве.

«Если председатель не уйдет в отставку до следующего заседания Президиума, я буду требовать его отстранения», – сказал Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В числе прочего лидер сербов БиГ обвинил бошняков в желании «польстить Западу, наложив санкции на Россию». «Нет ни одного решения в БиГ [о санкциях против РФ], принятого в уполномоченном месте и на уполномоченном уровне. Единственное уполномоченное место – это Президиум Боснии и Герцеговины», – подчеркнул Додик, добавив, что, по его мнению, БиГ следует сохранять нейтральный статус, особенно из-за энергетической политики.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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