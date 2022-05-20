Руководство Хорватии призвали заблокировать евроинтеграцию Сербии

Депутат парламента Хорватии Каролина Видович-Кришто обратилась к руководству страны с требованием заблокировать переговоры Сербии о присоединении к Евросоюзу. Поводом для такого заявления стали выдвинутые Белградом официальные обвинения против хорватских офицеров за действия во время военно-полицейской операции «Буря».

Видович-Кришто выразила возмущение, что Сербия «наделяет себя правом выдвигать обвинения за преступления, совершенные в других странах», что, по мнению депутата, унизительно для Хорватии, и является нарушением международного права и суверенитета страны.

Кроме того, парламентарий заявила, что Сербия «сама несет на себе бремя приговора за геноцид», а попытки Белграда обвинить хорватских граждан «противоречат здравому смыслу».

Напомним, 18 мая прокуратура Сербии по военным преступлениям выдвинула обвинение против четырёх офицеров Военно-воздушных сил Хорватии, которые расстреляли с воздуха колонну беженцев-сербов на Петровачской трассе. В результате нападения погибли 13 человек, из них шестеро детей, ранения получили 24 мирных жителя.

В 1995 году во время операции «Буря» из Хорватии были изгнаны около 250 тысяч сербов. Более 2 тысяч граждан сербской национальности, включая женщин и детей, были убиты.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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