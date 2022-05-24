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Вторник, 24 мая 2022, 13:02 мск

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Второй тур выборов президента Албании провалился

Фото: официальный аккаунт премьер-министра Албании

Второй тур выборов президента Албании не состоялся из-за отсутствия кандидатов. Правящая Социалистическая партия и оппозиционные демократы не смогли не определились со своими претендентами на пост главы государства, передает «Балканист.ру»

«Для танго нужен партнер, мы не можем танцевать в одиночку», – заявил после заседания парламента премьер-министр Албании Эди Рама, призвав парламентариев определиться с кандидатами на пост президента.

Согласно процедуре, президент Албании выбирается парламентом в пяти турах голосования. Мандат действующего главы государства Илира Меты истекает 24 июля.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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