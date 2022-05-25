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Среда, 25 мая 2022, 14:09 мск

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Президент Сербии вновь пригласил Черногорию в проект Open Balkan

Александр Вучич. Фото из архива официального сайта президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич вновь пригласил Черногорию присоединиться к региональной экономической инициативе Open Balkan. Об этом стало известно по итогам его встречи с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Всемирный экономический форум – отличная возможность не только обсудить вопросы двусторонних отношений [Сербии и Черногории] с Дританом Абазовичем, но и еще раз пригласить его присоединиться к нам на предстоящей встрече инициативы Open Balkan в Охриде», – пояснил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Черногорский премьер со своей стороны отметил, что отношения с Сербией являются приоритетом для Черногории. Абазович также отметился в соцсетях, написав, что Подгорица прилагает максимум усилий к продвижению политики регионального сотрудничества, примирения, сосуществования и улучшения экономической сплоченности на Западных Балканах. «Отношения с Сербией являются для нас приоритетом – мы готовы к интенсивному сотрудничеству во всех областях, представляющих взаимный интерес», – сказал Абазович после встречи с Вучичем.

Как предполагается, следующее заседание региональной инициативы Open Balkan, странами-участницами которой являются Сербия, Албания и Северная Македония, состоится 7 и 8 июня в македонском городе Охрид.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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