Сербия и Венгрия заключили газовое соглашение

Будапешт и Белград договорились о хранении в Венгрии 500 млн кубометров газа для Сербии. Объемы были согласованы на встрече министра финансов Сербии Синиши Мали и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

«Это хорошая и важная новость для граждан: мы обеспечили хранение 500 млн кубометров газа на предстоящую зиму. Это обеспечит надежное снабжение Сербии газом», – пояснил сербский министр, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава МИД Венгрии со своей стороны обратил внимание, что сегодняшние договоренности являются доказательством стратегической дружбы между Сербией и Венгрией.

Соглашение было скорректировано после переговоров президента Сербии Александра Вучича и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, которые договорились, что Сербия может хранить в газохранилищах Венгрии от 300 до 500 млн кубометров газа.

Будапешт – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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