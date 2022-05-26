Осенью Боснии и Герцеговине грозит хорватский бунт

Осенние всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине могут завершиться хорватским бунтом. Такое развитие событий не исключил депутат парламента Хорватии, уроженец города Мостар (БиГ) Нино Распудич, подчеркнув, что «мы должны сделать максимум для того, чтобы защитить свои интересы», передает «Балканист.ру».

Отвечая на вопрос СМИ, стоит ли ожидать хорватского бунта осенью, когда в Боснии и Герцеговине должны состояться всеобщие выборы, Распудич заявил о необходимости поддержки хорватского населения этой страны. «Что я могу точно сказать – и что я постоянно повторяю: нам не нужно выступать в роли наставников из Загреба для хорватов в БиГ, но мы должны максимально поддерживать их интересы в том виде, в каком они их озвучивают», – подчеркнул политик, обратив внимание на антихорватскую позицию мусульманских политиков.

Это уже не первый случай, когда хорватские парламентарии заявляют о возможности бунта боснийских хорватов, избирательные и гражданские права которых в Боснии и Герцеговине нарушаются центральными властями страны и мусульманским большинством.

Загреб – Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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