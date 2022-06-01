Большинство жителей Сербии поддерживает спецоперацию России на Украине

Большинство жителей Сербии поддерживают действия России на Украине, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провело белградское агентство Crta. 72% респондентов считают, что РФ была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить расширение НАТО на Восток.

Как следует из данных исследования, за событиями на Украине, где проходит спецоперация РФ, следят 81% опрошенных. При этом две трети респондентов считают виновными в её начале США и НАТО, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что 54% граждан Сербии уверены, что Россия намерена прекратить геноцид русских на Донбассе. 51% опрошенных не согласились с мнением о том, что приведенное президентом РФ Владимиром Путиным сравнение прецедентов Косово и Донбасса угрожает сербским интересам в южной автономии страны.

В то жен время 51% опрошенных поддерживают политику лидера Сербии Александра Вучича, нацеленную на сохранение нейтралитета в конфликте. Тех, кто считает, что Сербия должна ввести санкции против России, лишь 9%.

В телефонном опросе приняли участие 1 000 совершеннолетних граждан, проживающих на территории центральной Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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