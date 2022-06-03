Хорватский наемник получил ранения на Украине

Министерство иностранных дел Хорватии подтвердило информацию, что на Украине ранен хорватский гражданин, воевавший по контракту на стороне киевского режима.
«Совместными усилиями министерства иностранных дел Хорватии и министерства здравоохранения с украинскими властями раненый гражданин Хорватии перевезен в безопасное место и ожидает возвращения в Загреб для лечения в одной из больниц», – сообщают хорватские СМИ, которые цитирует «Балканист.ру».
Ранее сообщалось, что большинство хорватских добровольцев вступили в ряды формирования «Азов», деятельность которого является экстремистской и запрещена на территории РФ.
Загреб, служба информации РИА «Новый День»
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