Министерство иностранных дел Хорватии подтвердило информацию, что на Украине ранен хорватский гражданин, воевавший по контракту на стороне киевского режима.

«Совместными усилиями министерства иностранных дел Хорватии и министерства здравоохранения с украинскими властями раненый гражданин Хорватии перевезен в безопасное место и ожидает возвращения в Загреб для лечения в одной из больниц», – сообщают хорватские СМИ, которые цитирует «Балканист.ру».

Ранее сообщалось, что большинство хорватских добровольцев вступили в ряды формирования «Азов», деятельность которого является экстремистской и запрещена на территории РФ.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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