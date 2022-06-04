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Суббота, 4 июня 2022, 19:22 мск

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Лидер сербов Боснии сообщил о предстоящих переговорах с Путиным

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик сообщил о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, встреча с российским лидером намечена на 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Во вторник я встречусь с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым в Белграде, а 17 июня с президентом Путиным в России. Это явно вызовет реакцию Запада, который от нас постоянно требует ввести санкции против России, но мы этого делать не будем», – сказал Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Моя обязанность – обеспечить нашему народу стабильность, и сейчас в Республике Сербской стабильная обстановка», – добавил лидер сербов Боснии.

Политик также отметил, что посол России в БиГ Игорь Калабухов официально пригласил его принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 15 по 18 июня в северной столе России.

Предыдущая встреча Додика и Путина состоялась в декабре 2021 года. Тогда была достигнута договорённость, что Республика Сербская будет получать российский газ по цене 290 долларов за тысячу кубометров.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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