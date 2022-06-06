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Понедельник, 6 июня 2022, 14:51 мск

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«Антироссийская истерика»: в Сербии пристыдили Болгарию, Македонию и Черногорию за срыв визита главы МИД России

Фото: официальный сайт президента Сербии

Власти Черногории, Северной Македонии и Болгарии, которые сорвали визит главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, побиваются поражения Москвы. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, подчеркнув, что Белград не участвует в этой антироссийской истерии.

«Мне очень жаль из-за срыва визита большого и верного друга Сербии Сергея Лаврова. Мир, где дипломаты не могут добиваться мира, – в нем мира-то и нет. Государства, которые сорвали приезд Лаврова, не хотят мира. Они хотят поражения России. Сербия не участвует в антироссийской истерике, а этим странам будет стыдно», – заявил Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Напомним, Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полет борта главы МИД России через свои территории. Лавров планировал провести переговоры в Белграде с президентом Сербии, министром иностранных дел Сербии, спикером парламента и предстоятелем Сербской православной церкви.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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