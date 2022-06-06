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Понедельник, 6 июня 2022, 19:21 мск

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Болгарские «Русофилы» раскритиковали решение властей страны закрыть небо для главы МИД России

Фото: Pixabay

Отказ официальной Софии предоставить воздушный коридор самолету министра иностранных дел России Сергею Лаврову «нарушением международной дипломатии». Об этом говорится в заявлении болгарского движения «Русофилы».

Как считают русофилы, нынешние политики Болгарии «безответственно и преступно отрицают многовековые добрые отношения между болгарским и русским народами, стремясь стереть из памяти болгар исторические истины», передает «Балканист.ру».

Напомним, Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полет борта главы российского МИД через свои территории. Сергей Лавров планировал встретиться в Белграде с президентом Сербии, министром иностранных дел, спикером сербского парламента и предстоятелем Сербской православной церкви.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз под давлением США закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, усложнив жизнь не только россиянам, но и собственным жителям и никак не повлияв на ход специальной операции Минобороны РФ на Украине.

София, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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