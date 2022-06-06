Болгарские «Русофилы» раскритиковали решение властей страны закрыть небо для главы МИД России

Отказ официальной Софии предоставить воздушный коридор самолету министра иностранных дел России Сергею Лаврову «нарушением международной дипломатии». Об этом говорится в заявлении болгарского движения «Русофилы».

Как считают русофилы, нынешние политики Болгарии «безответственно и преступно отрицают многовековые добрые отношения между болгарским и русским народами, стремясь стереть из памяти болгар исторические истины», передает «Балканист.ру».

Напомним, Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полет борта главы российского МИД через свои территории. Сергей Лавров планировал встретиться в Белграде с президентом Сербии, министром иностранных дел, спикером сербского парламента и предстоятелем Сербской православной церкви.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз под давлением США закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, усложнив жизнь не только россиянам, но и собственным жителям и никак не повлияв на ход специальной операции Минобороны РФ на Украине.

София, служба информации РИА «Новый День»

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