«Запад создал на Балканах экспериментальную лабораторию», – лидер сербов Боснии в интервью РИА «Новый День»

Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик подтвердил, что в Санкт-Петербурге намечена его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В эксклюзивном интервью РИА «Новый День» лидер сербов Боснии, который прибыл на Петербургский международный экономический форум, пояснил, что одной из тем переговоров станет двустороннее экономическое сотрудничество России и Республики Сербской в условиях санкций. При этом политик подчеркнул, что лично, как и весь сербский народ, поддерживает Россию в глобальном конфликте с Западом.

«Новый День»: Ранее сообщалось, что рамках экономического форума Вы намерены встретиться с президентом России. Эти планы получили подтверждение?

Милорад Додик: Да, в рамках самого форума планируется встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным. Она назначена на 17 июня, во второй половине дня. Мы планируем обсудить текущую ситуацию, двусторонние отношения, и я со своей стороны планирую еще раз выразить свою поддержку усилиям России по укреплению стабильности.

«Новый День»: Сейчас для европейских государств очень актуальна энергетическая сфера. Будет ли на встрече подниматься вопрос поставок российского газа и его стоимости для Республики Сербской? На какой результат вы рассчитываете?

Милорад Додик: Этот вопрос мы обсуждаем постоянно, он находится в нашей повестке. В декабре, когда у нас также была встреча с Владимиром Путиным, мы достигли конкретной договоренности, что цена останется прежней. Поэтому сейчас мы ожидаем достигнуть таких же договоренностей, в том числе обсудить этот вопрос на встрече с Алексеем Борисовичем Миллером.

«Новый День»: То есть, закрепить договоренности получается?

Милорад Додик: Безусловно, потому что считаю, что и нет причин для какого-то другого обсуждения, учитывая и принимая во внимание наши хорошие отношения, а также ту позицию, которую занимает Республика Сербская. Мы не присоединились к санкциям, вводимым против России, и по этой причине также подвергаемся давлению со стороны Евросоюза и наших западных партнеров. Но, конечно, это не только из-за газа, а и в целом той позиции, которую мы занимаем по отношению к РФ.

«Новый День»: Республика Сербская, как и Сербия, после отказа поддержать антироссийские санкции оказалась под давлением Запада. Насколько сложно жить в таких условиях? Как долго можно держать нейтралитет?

Милорад Додик: Наиболее сложная ситуация с давлением была месяц-два назад. Сейчас это просто постоянное состояние, на одном и том же уровне. Но в данном случае не настолько важно давление Запада, сколько наша определенность и наша позиция. Мы, безусловно, выступаем за установление мира, но поддерживаем Россию, так как в той геополитической ситуации, в которой она находилась, там, где существует опасность со стороны НАТО, мы, безусловно, выражаем понимание сложившейся ситуации и того конфликта, который сейчас происходит с Украиной. Мы считаем, что это проблема не только двух стран – она носит глобальный характер, и необходимо было, чтобы кто-то обратил внимание на ту тенденцию, которая глобально развивалась. Руководство Украины на тот момент не распознало эту тенденцию, которую провоцировал Запад, и не сумело отклониться от того пути, который выстраивал для нее Запад.

«Новый День»: Вы сторонник нейтралитета, поддерживаете Россию в этом конфликте. А кроме вас, есть ли в Республике Сербской еще политики, которые так же разделяют, поддерживает Вашу точку зрения?

Милорад Додик: Как известно, президент Вучич и Сербия так же не поддержали санкции Евросоюза, введенные против России, и я считаю, что весь сербский народ абсолютно солидарен с народом России, благодарен России за всю ту поддержку, которую Россия оказывала сербам на протяжении всей нашей истории. Поэтому и никто из сербских политиков в политическом плане бы не выжил, если бы он вошел в какую-то конфронтацию с позицией всего народа.

Сербский народ, Республика Сербская хочет видеть Россию стабильной, мощной и сильной, так как это является глобальным, международным фактором.

«Новый День»: Осенью в Боснии и Герцеговине запланированы всеобщие выборы. На протяжении нескольких избирательных циклов мусульмане-бошняки имеют двух представителей в Президиуме. Как вы считаете, на будущих выборах изменится ли эта ситуация?

Милорад Додик: Хорватам не удалось изменить закон, как они пытались, поэтому сейчас, возможно, представители мусульман-бошняков сконцентрируются на тех голосах, которые они также могут получить при поддержке хорватской части населения БиГ. На данный момент никаких изменений в законодательстве нет, безусловно, могут произойти какие-то тактические изменения, так как кандидаты все сильные. Возможно, кто-то найдет ресурс для того, чтобы переманить часть голосов.

«Новый День»: Очевидно, что Запад, Сараево давят на то, чтобы установить мусульманское доминирование в БиГ. А какова перспектива сотрудничества сербов и хорватов в Боснии и Герцеговине?

Милорад Додик: С самого основания Босния и Герцеговина – пропащая страна. С самого начала ее существования это выглядит так, как будто вы едете на уже мертвом коне. И Запад пытается накинуть на нас смирительную рубашку, и установить свои законы и порядок жизни. В этом смысле в отношениях между сербами и хорватами существует понимание по отношению к будущим опасностям, которые может представлять сторона мусульман, их вооружение, а также переманивание голосов.

Конечно, это выглядит логично, но также в Боснии и Герцеговине по сути создана экспериментальная лаборатория для третьесортных западных политиков. Она (страна) так создана, чтобы быть нестабильной. Как будто бы для того, чтобы их западные третьесортные дипломаты упражнялись для будущих, каких-то более глобальных событий. Те, кто верил в то, что это может быть единая страна, – они просто сами поверили в ту ложь. Сейчас буквально ежедневно обостряются базовые вопросы существования Боснии и Герцеговины. Поэтому сложно верить в будущую стабильность БиГ.

В стране мир, безусловно, народ не склонен к какой-либо радикализации, но при этом народ находится в состоянии постоянного вынужденного ожидания того, как решится эта ситуация. И постоянно находится в состоянии давления.

Санкт-Петербург, Сергей Шаромыгин

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