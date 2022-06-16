«Чрезмерное давление»: премьер-министр Албании заступился за Сербию перед Западом

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал Запад отказаться от чрезмерного давления на Сербию, поскольку такая ситуация негативно отражается на всем Балканском регионе. По его словам, в данный момент введение санкций против России для Сербии было бы «самоубийственным шагом».

Глава албанского правительства обратил внимание, что Белград во многом зависит от Москвы в плане снабжения энергоносителями, и не следует требовать от Сербии «слишком рано сделать слишком много». «Иногда нам приходится мириться с чужим мнением и с пониманием относиться к происходящему. По-иному мы не сможем удержать [балканское] сообщество объединенным в стремлении достичь больших и значимых целей», – подчеркнул Рама, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Премьер-министр Албании также отметил, что «Сербия находится на правильном пути» и ее не следует торопить, поскольку такой подход негативно сказался бы на всем регионе. «Вы должны понимать, что Сербия находится в совершенно отличном от многих других стран положении из-за своей истории, из-за своих особых связей с Россией», – пояснил Рама.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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