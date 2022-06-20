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Понедельник, 20 июня 2022, 17:33 мск

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СМИ: Действующий спецпредставитель ЕС на переговорах Белграда и Приштины сохранит свой пост

Фото: ec.europa.eu

Специальный представитель Евросоюза на переговорах Белграда и Приштины по урегулированию косовской проблемы Мирослав Лайчак с большой долей вероятности сохранит за собой должность еще полтора года, передает «Балканист.ру» со ссылкой на дипломатические источники европейских СМИ.

Бывший министр иностранных дел Словакии Лайчак занимает должность главного европейского переговорщика-посредника сербской и албанской сторон по вопросу статуса Косово с апреля 2020 года. Предполагается, что после очередного продления мандата срок пребывания Лайчака на посту увеличится до 4 лет.

Издание отмечает, что во вторник, 21 июня, в Брюсселе должен состояться очередной раунд переговоров Белграда и Приштины, на котором будут рассматриваться вопросы энергетики и лиц, пропавших без вести.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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