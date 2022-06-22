Россия может построить две газовые электростанции в Республике Сербской

Россия может построить в Республике Сербской (РС) две газовые электростанции мощностью по 600 МВт каждая. Об этом сообщил член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик. По его словам, Республика Сербская выступит в качестве миноритарного партнера проекта, взяв на себя реализацию подготовительных процедур, а Россия полностью профинансирует строительство будущих объектов в городах Баня-Лука и Приедор.

Предполагается, что общая сумма инвестиции составит 1,5 млрд евро. Политик отметил, что реализация данного проекта позволит обеспечить энергетическую стабильность Республики Сербской на ближайшие 50 лет.

«Предварительным условием для этого проекта является строительство газопровода из Биелины в Баня-Луку и Приедор», – пояснил Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что центральные боснийские власти продолжительное время тормозят выдачу разрешения на строительство газопровода через границу из Сербии в РС. По мнению Додика, проблему газоснабжения обоих энтитетов может решить разговор премьер-министров Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины Радована Вишковича и Фадила Новалича.

Вишкович уже заявил, что РС даст согласие на строительство ответвления газопровода из Хорватии в районе Посушье (Босния и Герцеговина) при условии, если второй энтитет согласится на строительство газопровода из Сербии в районе Биелины, по которому будет поступать российский газ через реку Дрина.

Ранее компании Serbia Gas из Нови-Сада и Gas-Res из Баня-Луки подписали соглашение о совместном строительстве газопровода от города Инджия через Биелину, Баня-Луку и Приедор до Нови-Града (города в РС). Планируется, что входящая станция газопровода через РС будет построена в Ново Село, возле города Биелина. Протяженность газопровода составит 325 км, а ориентировочная стоимость всего проекта – около 125 млн евро.

Баня-Лука, служба информации РИА Новый День

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