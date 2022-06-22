Председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) с июля перейдёт к Сербии. Об этом шла речь сегодня в Госдуме на встрече российских парламентариев с делегацией ПАЧЭС, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«С 1 июля 2022 года председательство в ПАЧЭС перейдет к Сербии. Руководитель постоянной делегации Республики Сербия в организации Игорь Бечич заверил, что сербская делегация сделает все возможное, чтобы помочь восстановить конструктивное сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи», – говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили подготовку к предстоящему в 2023 году 30-летию ПАЧЭС, а также предоставление Национальному Собранию Венгрии статуса наблюдателя.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева обратила внимание, что в последнее время в работе ассамблеи наблюдались проблемы.

«Россия в течение полугода председательствовала в ПАЧЭС. Но за этот период многие намеченные планы нам не удалось реализовать из‑за нежелания ряда делегаций сотрудничать. Были сорваны плановые заседания комитетов. Пришлось отменить проведение в июне в Москве 59-й Генеральной ассамблеи. К сожалению, некоторые делегации забыли, что наша парламентская площадка должна работать на благо экономического развития стран, входящих в Черноморское экономическое сотрудничество. Надеемся, что в конечном счете мы сможем преодолеть эти перекосы и вернуться к нормальной работе», – отметила Тимофеева.

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Беларуси, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, – а также 13 организаций.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»