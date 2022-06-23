Президент Сербии ответил на призывы ЕС ввести санкции против России

Белград продолжит действовать в соответствии с решением Совета по национальной безопасности, который не включает в себя введение санкций против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе на саммите «ЕС – Западные Балканы 2022».

«В европейских СМИ напечатано 2629 статей о Сербии после начала действий России, о том, что Сербия угрожает всему региону Западных Балкан. Вы когда-нибудь слышали извинения за эти домыслы? Я должен заботиться о наших национальных интересах», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии подчеркнул, что обязан действовать в соответствии с выводами Совета национальной безопасности и благодарен тем из ЕС, кто хотел услышать позицию Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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