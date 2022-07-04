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Понедельник, 4 июля 2022, 12:13 мск

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Сербские радикалы примут участие во всеобщих выборах в Боснии

Фото: официальный сайт президента Сербии

Сербская радикальная партия примет участие 2 октября во всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) и поддержит Союз независимых социал-демократов, его лидера Милорада Додика, который является кандидатом на пост президента Республики Сербской, и Жельку Цвиянович – кандидата на пост сербского члена Президиума БиГ.

«Мы объединимся в коалицию ради общего списка на выборах в Народную скупщину Республики Сербской и Парламентскую ассамблею БиГ. Мы будем работать над укреплением Республики Сербской и нашего общества», – цитирует «Балканист.ру» заявление Сербской радикальной партии.

Ранее Центральная избирательная комиссия БиГ позволила сербским радикалам принять участие в предстоящих выборах в Боснии.

Белград – Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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