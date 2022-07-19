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Вторник, 19 июля 2022, 12:16 мск

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«Общественность должна знать»: президент Сербии обвинил Загреб во вранье о своей поездке в хорватский концлагерь

Александр Вучич. Фото из архива официального сайта президента Сербии https://newdaynews.ru/balkans/763182.html

Переговоры о поездке сербского президента Александра Вучича в бывший концлагерь «Ясеновац» велись с властями Хорватии почти год – с прошлого сентября. Об этом заявил сам Вучич, комментируя запрет Загреба на свой визит, и утверждения о том, что планы почтить память жертв нацистов появились спонтанно.

«2 сентября прошлого года мы поставили в известность кабинет премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о планирующемся визите в «Ясеновац». Они его попросили отложить и не публиковать наши переговоры в СМИ на эту тему. Мы повторили запрос в марте этого года, заверили, что будем корректны и нас будет сопровождать только один оператор. Потому что общественность должна знать о том, что исправлен позор, длящийся 80 лет, когда ни один сербский президент не посещал «Ясеновац», – заявил лидер Сербии, которого цитирует портал «Балканист».

Вучич добавил, что решение посетить концлагерь никак не было связано с предстоящей годовщиной операции «Буря» – этнической чистки, которую хорваты устроили сербам в начале августа 1995 года.

«Меня обвиняют в том, что я хотел въехать на территорию страны ЕС и возложить цветы на то место, где сотни тысяч сербов были убиты в «Ясеноваце». Это ложь, что я пытался сделать это до годовщины «Бури», потому что я пытался это сделать с сентября прошлого года, – сказал Вучич. – Никто не помешает нам чтить память сербских жертв нацизма, и никто не запретит нам это делать».

Ранее стало известно, что власти Хорватии запретили президенту Сербии совершить частную поездку в «Ясеновац». В годы Второй мировой войны там располагался концлагерь, где хорватские нацисты убили около 700 000 сербов, евреев и цыган.

«Буря» (Oluja) – широкомасштабная совместная военная операция хорватской армии и пятого корпуса Армии Боснии и Герцеговины, проведенная с 4 по 7 августа 1995 года с целью уничтожения Республики Сербская Краина – территориального образования сербов на территории Хорватии. В результате этнической чистки более 2 тысяч сербов были убиты, около 3 тысяч ранены, свыше 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома навсегда.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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