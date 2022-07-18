Хорваты не позволили сербскому президенту почтить память жертв концлагеря

Власти Хорватии не позволили президенту Сербии Александру Вучичу посетить с частным визитом Ясеновац, где он намеревался почтить память жертв концлагеря, действовавшего там во время Второй мировой войны. Глава сербского правительства Ана Брнабич эфире телеканала TV Happy выразила возмущение по поводу этого инцидента.

«Что еще более бесстыдно, так это то, что мы слышали, что такой визит и возложение цветов будет равносильно «наведению хаоса». Напомню, в 2016 году также при правительстве Андрея Пленковича, была установлена мемориальная доска в Ясеноваце с надписью Za dom spremni («За дом готов», девиз хорватских националистов-усташей). Это не вызвало никакого хаоса. Если вы ставите в Ясеноваце, в современной Хорватии, табличку Za dom spremni, это не вызывает хаоса или реакции со стороны ЕС. Но если вы хотите возложить цветы, то это провокация и создание хаоса!» – отметила премьер-министр Сербии, которую цитирует портал «Балканист».

Брнабич назвала установленную в Ясеноваце мемориальную табличку в память о погибших усташах «позором Хорватии».

«Это самый большой позор: наплевать на всех жертв, которые там были убиты, и поставить в честь 11 погибших в так называемой Отечественной войне 90-х годов знак с хорватским гербом с первым белым полем (такой герб был у усташей-фашистов в годы Второй мировой войны) и надписью Za dom spremni! Установить памятник со всеми усташскими символами в Ясеноваце – на месте страданий 500-700 тысяч человек от рук того самого усташского режима!» – заявила глава правительства Сербии.

Она также отметила, что в воскресенье хорватская сторона сделала «ужасные заявления». «(Глава МИД Хорватии) Гордан Грлич Радман позволил себе сказать, что этот визит Вучича не был искренним. Люди, дед Вучича – один из мучеников Ясеноваца! Позор вам! В общем, то, что сделало правительство Хорватии, это ужасно. Это просто кульминация всего, что мы видели каждый год, когда празднуется «Буря», – констатировала Брнабич.

«Буря» (Oluja) – широкомасштабная совместная военная операция хорватской армии и пятого корпуса Армии Боснии и Герцеговины, проведенная с 4 по 7 августа 1995 года с целью уничтожения Республики Сербская Краина – территориального образования сербов на территории Хорватии. В результате этнической чистки более 2 тыс сербов были убиты, около 3 тыс ранены, свыше 200 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома навсегда.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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