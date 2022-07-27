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Среда, 27 июля 2022, 13:56 мск

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Поток украинцев и российских «испуганных патриотов» грозит оставить сербских студентов без жилья

Сербские студенты потеряли возможность снимать дешевое жилье из-за роста цен на недвижимость, спровоцированного, как они считают массовым приездом беженцев с Украины и волной эмигрантов из России. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного факультетом технических наук Университета Нови-Сада, сообщил портал «Балканист.ру».

Максимальный бюджет многих студентов на аренду составлял от 100 до 200 евро в месяц: за эти деньги можно было снять студию или гарсоньерку на чердаке. Сейчас цены за подобное жилье начинаются от 300 евро. При этом ранее полноценная однокомнатная квартира стоила в среднем 200 евро в месяц.

Среди опрошенных 53% заявили, что они не смогут выделить на аренду жилья больше денег, чем ранее. Если цены продолжат расти, то половина студентов отправится на поиски подработки, а 38% будут вынуждены жить с родителями и каждый день ездить на учебу из другого города.

Наиболее частой причиной повышения цен студенты называют инфляцию, приезд граждан из России и Украины, а также «жадность и хамство владельцев квартир». В опросе приняли участие 410 студентов. 53% опрошенных учатся в Университете Нови-Сада, 41% – в Белградском университете, 5% – в других университетах Сербии.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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