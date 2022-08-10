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Четверг, 11 августа 2022, 05:47 мск

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Болгария сдает назад: София готова покупать российский газ

Фото: president.bg

Правительство Болгарии не исключает возобновление закупок российского газа. Об этом сообщил министр энергетики страны Розен Христов.

«Мы – технократическое правительство, не исключаем никакие варианты, в том числе восстановление поставок от «Газпрома». В приоритетном порядке рассматриваем альтернативных поставщиков, но, если окажется, что их недостаточно, я не стану министром, который заставит людей мерзнуть зимой», – цитирует «Балканист.ру» заявление Христова.

Напомним, с 1 апреля Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами. 27 апреля «Газпром» приостановил поставки болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа Софии платить за «голубое топливо» в рублях.

Правительство бывшего премьер-министра Кирила Петкова заключило контракт с США на поставку семи танкеров сжиженного газа. Представители деловых кругов Болгарии заявили, что этого объема недостаточно для зимнего периода.

София, служба информации РИА «Новый День»

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