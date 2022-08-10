МИД Черногории поддакивает Евросоюзу и вводит всех в заблуждение, – посольство РФ в Подгорице

Министерство иностранных дел Черногории вводит общественность в заблуждение антироссийскими высказываниями. Об этом сообщили в посольстве РФ в Подгорице, комментируя последние заявления черногорских дипломатов.

«Очевидно, что формат сообщений через Twitter был выбран не случайно для бездоказательных обвинений, ведь в нем просто нет места доказательствам. В твите от 7 августа Министерство иностранных дел Черногории осуждает «российские военные действия, направленные против Запорожской АЭС». Правда заключается в том, что 5 августа украинские подразделения нанесли удары по крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Благодаря грамотной и эффективной деятельности ВС России по защите атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала. И эту деятельность осуждает МИД Черногории?» – говорится в заявлении, которое цитирует «Балканист.ру».

Российские дипломаты обратили внимание, что в результате украинской провокации могла произойти глобальная техногенная катастрофа. «Не меньшей дезинформацией считаем заявление Министерства иностранных дел Черногории также через Твиттер от 2 августа – за несколько дней до четырнадцатой годовщины агрессии Грузии против Южной Осетии, ритуальное «осуждение военной агрессии России». Деятельность Тбилиси представляет собой грубое нарушение международных договоренностей об урегулировании грузино-осетинского конфликта, и именно благодаря вмешательству России удалось остановить эскалацию конфликта», – подчеркнули в посольстве РФ.

В диппредставительстве России также отметили, что усилия Черногории угодить европейским «партнерам» не смогут заглушить правду. «Трудно не заметить, что оба объявления МИД Черногории в Твиттере напоминают аналогичные заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Однако дезинформация Евросоюза и искажение фактов не превратятся в правду от того, что им поддакивают в Подгорице», – говорится заявлении российского посольства.

Напомним, Черногория внесена в список недружественных России государств.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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