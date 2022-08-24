«Хотят перекроить Боснию и Герцеговину»: лидер сербов БиГ расскажет Путину о «распоясавшемся» Западе

Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик намерен ознакомить российского лидера Владимира Путина с внутриполитической ситуаций в БиГ, которую раскачивает Запад накануне всеобщих выборов 2 октября.

«Мусульмане (Партия демократического действия Бакира Изетбеговича) призывают США, Великобританию и ЕС вмешаться в дела Боснии, спекулируя обстановкой на Украине, чтобы добиться установления унитарной модели государства», – заявил Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По словам сербского политика, в случае реализации этого сценария речь пойдет об фактическом уничтожении Республики Сербской (энтитета БиГ), существование которой гарантирует Дейтонское соглашение.

«Одним из гарантов соглашения является Россия, к ней они не взывают, как не обращаются и к Китаю, члену Совета безопасности ООН. Понятно, кто является их союзниками, и их нападение устремлено на Сербию и Хорватию (которые защищают интересы сербов в Республике Сербской и хорватов – в Федерации БиГ, мусульмано-хорватском энтитете). Мусульмане хотят перекроить Боснию и Герцеговину, национализм тут налицо. Запад здесь распоясался, и я поставлю Путина в известность об этом», – сказал Додик.

Визит лидера сербов Боснии в Москву намечен на сентябрь.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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