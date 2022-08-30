«Плохо ориентируется в реалиях»: МИД РФ ответил на антироссийский выпад сербского вице-премьера

Высказывания российских официальных лиц не предоставляют повода для обвинения Москвы в злоупотреблении дружественными отношениями с Сербией. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявили в МИД РФ, комментируя слова вице-премьера, министр горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович о том, что Россия намеренно искажает трактовку отказа Белграда от участия в антироссийских санкциях.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», – отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что, «видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях» отношений двух стран.

«С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное – самостоятельную линию», – заявили в МИД.

Как пояснили на Смоленской площади, «такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам».

«Разумеется, речь идет о суверенном выборе, с которым, кстати, не могут смириться на Западе и, в отличие от нас, пытаются давить на сербов», – заключили в МИД.

Как поясняет портал «Балканист.ру», ранее Михайлович заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров якобы злоупотребляет тем, что Сербия не ввела санкции против России, и пытается тем самым показать, что Белград поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

Её заявление прозвучало на фоне встречи главы МВД Сербии Александра Вулина с Сергеем Лавровым в Москве 22 августа.

«Стоит отметить, что Зорана Михайлович известна антироссийскими высказываниями, а в самой Сербии многие открыто называют ее проамериканским политиком», – отмечает портал.

Москва – Белград, Андрей Дорофеев

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