«Мы знаем вас как друга нашей страны»: Путин пожелал успеха лидеру сербов Боснии на выборах президента Республики Сербской

Президент РФ Владимир Путин пожелал успеха члену Президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику на предстоящих 2 октября выборах президента Республики Сербской. «Мы знаем Вас как друга нашей страны», – сказал глава российского государства.

Входе встречи с Додиком в Кремле Путин выразил надежду на укрепление сотрудничества. «У вас выборы, и хочу пожелать Вам успеха, надеюсь, что так и будет, по итогам голосования позиция патриотических сил, надеюсь, будет укрепляться, что позволит нам и далее развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», – отметил президент РФ, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

В ответ Додик поблагодарил главу российского государства за добрые пожелания. «У нас сейчас выборы, они состоятся 2 октября. Я сейчас выставляю свою кандидатуру на должность Президента Республики Сербской, сейчас я в президиуме Боснии и Герцеговины. Я убеждён, что у нас будет хороший результат, все опросные анкеты говорят о том, что здесь не будет проблем, и мы надеемся, что результат будет хороший», – сказал лидер сербов Боснии.

При этом Додик выразил надежду, что товарищеский матч между сборными России и Боснии по футболу состоится. «Несколько дней назад – я хотел бы Вам сказать, буквально похвалиться – у нас была возможность обеспечить, чтобы Босния и Герцеговина сыграла дружеский матч с вашей футбольной сборной в Санкт-Петербурге 19 ноября. Наши люди обеспечили такое решение футбольной сборной Боснии и Герцеговины, мы надеемся, что мы сохраним эту дату, 19 ноября, хотя одна часть Боснии и Герцеговины этого не хочет», – отметил политик.

Со своей стороны Путин согласился, что «спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и отношений между людьми».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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