Партия экс-премьера Болгарии победила на парламентских выборах

В Болгарии на парламентских выборах победила партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова. В ее поддержку высказались 25,34 % избирателей, принявших участие в голосовании.

На втором месте с 20,2 % голосов оказалась партия «Продолжаем перемены» еще одного экс-премьера – Кирилла Петкова, правительство которого было отправлено в отставку в июне этого года после шести месяцев работы, передает «Балканист.ру».

В парламент также проходят еще пять партий: Движение за права и свободы – 13,75% голосов, «Возрождение» – 10,17%, Социалистическая партия – 9,3%, Демократическая Болгария – 7,45%, «Болгарский восход» – 4,63%.

Примечательно, что явка на выборах составила 39,5%. За вариант «Против всех» проголосовали 3,4% избирателей.

София, служба информации РИА «Новый День»

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