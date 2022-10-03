«Ситуация ужасная, но будет еще хуже»: президент Сербии предупредил о тяжелом глобальном кризисе

Миру грозит энергетическая катастрофа и затяжной глобальный кризис. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в Будапеште на трехсторонней встрече с лидерами Венгрии и Австрии.

«Ситуация намного сложнее, чем многие думают, потому что ни в одной из наших стран люди не привыкли к кризисам такого масштаба. Ситуация ужасная, потому что мы тратим все деньги, всё, что мы получили за последние 10 лет. Всё, что мы только что сделали, может исчезнуть через полгода, и не по нашей вине», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Сербский лидер пояснил, что кризис может затронуть все сферы жизни. «Мы по-прежнему рассматриваем энергию как социальную категорию, но государство теряет деньги. Торговые центры в регионе будут закрываться, люди не смогут оплачивать счета за электроэнергию. Никто из нас не может конкурировать с немцами и французами. Они могут платить деньги компаниям, но как мы можем это сделать, помимо того чтобы фактически субсидировать цену на электроэнергию», – подчеркнул президент Сербии.

По его словам, стабилизации в ближайшей перспективе ожидать не приходится. «Если бы завтра наступил мир, я мог бы прыгнуть до потолка. Но, к сожалению, [этот кризис] еще будет длиться. Будем помогать друг другу. Ситуация ужасная, но будет еще хуже», – заключил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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