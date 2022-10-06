Евросоюз оставил Сербию без российской нефти

Новые антироссийские санкции Евросоюза лишают Сербию возможности получать нефть из РФ по адриатическому трубопроводу JANAF из Хорватии. За это решение проголосовал Загреб, использовав момент для мести Белграду, отказавшемуся замалчивать преступления хорватских нацистов, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза запрещает членам ЕС оказывать какие-либо услуги по морской перевозке нефти из России в третьи страны по цене выше потолка, установленного Брюсселем для российского «черного золота». Исключения сделаны для Болгарии, где на рынке доминирует «Лукойл», и Венгрии, у которой нет выхода к морю. Предполагается, что ограничения вступят в силу 1 ноября.

В Белграде считают, что Евросоюз показал себя как «безответственный партнер».

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва не будет поставлять энергоносители в ЕС в случае ограничения цен.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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