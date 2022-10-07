«Вы наказываете Россию или Сербию?» Президент Вучич обвинил ЕС в лицемерии

ЕС не интересует евроинтеграция Сербии – Брюссель добивается от Белграда введения антироссийских санкций. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя запрет на поставки российской нефти в страну в рамках восьмого европейского пакета санкций против РФ.

Сербский лидер заявил, что хотя лицемерие ЕС достигло огромных размеров, не все члены Евросоюза согласны с запретом Сербии покупать российскую нефть. «Хорватский премьер выступил с тезисом о том, что несправедливо, что Сербии предложена более низкая цена на нефть. При этом некоторые европейские страны потребляют больше российской нефти, и это будто бы справедливо. Подождите, вы наказываете Россию или Сербию?» – цитирует «Балканист.ру» заявление Вучича.

При этом сербский лидер поблагодарил президента Болгарии Румена Радева и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, которые указали на несправедливость решения ЕС. «Я получил информацию о том, что и глава правительства Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Албании Эди Рама выразили свое недовольство. Неплохо, что окончательное решение пока отложено. Мы меньше потребляем, нежели Венгрия, Чехия и Болгария, сейчас это, конечно, «проблема». А то, что они потребляют больше российской нефти, никого не волнует. Не было тут никакого иного желания, кроме как навредить Сербии», – подчеркнул Вучич.

При этом президент Сербии обрушился с критикой в адрес официального Загреба, который продавил через Брюссель запрет Сербии покупать российскую нефть. «Сербия может импортировать любую нефть, кроме российской. В хорватский концлагерь Ясеновац может поехать любой, если его имя не Александр Вучич и если он не президент Сербии. Пользоваться кириллицей [в Хорватии] может любой, но только в четырех стенах. Все могут говорить что хотят, кроме сербов, которые не могут поднять голос, даже когда дело касается их прав и их численности», – указал Вучич.

Как сказал президент Сербии, никого в Европе не интересует сербская территориальная целостность – только украинская, никто в ЕС не говорит о сербской евроинтеграции – все ждут, когда Белград введет санкции против России.

В субботу, 8 октября, после возвращения из Праги, где пройдет саммит европейских государств, глава Сербии планирует выступить с обращением.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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