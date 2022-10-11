ЦИК Боснии и Герцеговины оказался под иностранным давлением, – партия Милорада Додика

В Боснии и Герцеговине (БиГ) Союз независимых социал-демократов заявил о давлении на Центральную избирательную комиссию БиГ со стороны оппозиционных политиков, офиса Верховного представителя международного сообщества и посольств иностранных государств.

Как считают в Союзе, лидером которого является победивший на выборах кандидат на пост президента Республики Сербской Милорад Додик, ЦИК нарушила закон о выборах, изменив позицию о преждевременности запросов на пересчет голосов на выборах президента Республики Сербской, передает «Балканист.ру».

Со своей стороны Додик подтвердил, что процедура пересчёта голосов назначена с нарушением закона. «Они должны были утвердить предварительные результаты, на обжалование которых по закону даётся три дня, и только затем принять окончательное решение. Мы подадим иск против действий ЦИКа», – сказал политик, подчеркнув, что не сомневается в своей победе на выборах.

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович со своей стороны потребовала провести пересчет голосов под контролем наблюдателей в прямом эфире во всех СМИ. «Прозрачный пересчёт голосов под контролем наблюдателей не проблема, но до этой проверки результатов дошло из-за манипулятивного воздействия на ЦИК. Поэтому СНСД требует публичного пересчёта голосов», – сказала она.

Напомним, президентские выборы в Республике Сербской прошли 2 октября. Согласно предварительным итогам, победу одержал лидер сербов Боснии Милорад Додик. Кандидат от оппозиции Елена Тривич, которую в ходе кампании уличили в использовании поддержки со стороны Госдепа США, отказалась признать поражение и потребовала провести пересчет голосов.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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