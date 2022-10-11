российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 октября 2022, 14:33 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

ЦИК Боснии и Герцеговины оказался под иностранным давлением, – партия Милорада Додика

Милорад Додик. Фото: rtrs.tv

В Боснии и Герцеговине (БиГ) Союз независимых социал-демократов заявил о давлении на Центральную избирательную комиссию БиГ со стороны оппозиционных политиков, офиса Верховного представителя международного сообщества и посольств иностранных государств.

Как считают в Союзе, лидером которого является победивший на выборах кандидат на пост президента Республики Сербской Милорад Додик, ЦИК нарушила закон о выборах, изменив позицию о преждевременности запросов на пересчет голосов на выборах президента Республики Сербской, передает «Балканист.ру».

Со своей стороны Додик подтвердил, что процедура пересчёта голосов назначена с нарушением закона. «Они должны были утвердить предварительные результаты, на обжалование которых по закону даётся три дня, и только затем принять окончательное решение. Мы подадим иск против действий ЦИКа», – сказал политик, подчеркнув, что не сомневается в своей победе на выборах.

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович со своей стороны потребовала провести пересчет голосов под контролем наблюдателей в прямом эфире во всех СМИ. «Прозрачный пересчёт голосов под контролем наблюдателей не проблема, но до этой проверки результатов дошло из-за манипулятивного воздействия на ЦИК. Поэтому СНСД требует публичного пересчёта голосов», – сказала она.

Напомним, президентские выборы в Республике Сербской прошли 2 октября. Согласно предварительным итогам, победу одержал лидер сербов Боснии Милорад Додик. Кандидат от оппозиции Елена Тривич, которую в ходе кампании уличили в использовании поддержки со стороны Госдепа США, отказалась признать поражение и потребовала провести пересчет голосов.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

МУС проведет расследование ударов РФ по объектам на Украине / Страны Евросоюза начали подготовку девятого пакета антироссийских санкций / Президент Сербии поручил защитить «Турецкий поток» от диверсий / Министр финансов Франции увидел риск ослабления Европы из-за США / ЕК оценила санкции против России в 123 млрд евро / Всемирный банк и МВФ предупредили о глобальном кризисе: возможны масштабные потери, сравнимые с ВВП Германии / ЦИК Боснии и Герцеговины пересчитает голоса на выборах президента Республики Сербской / Албания во время пандемии получала вакцину от коронавируса контрабандой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Выборы, Политика, Европа, Сербия,