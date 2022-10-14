МИД объявил невъездными в Россию министров правительства Черногории

Россия запретила въезд на свою территорию представителям правительства Черногории. Как сообщил МИД РФ, в «черный список» включены министр иностранных дел Ранко Кривокапич, министр обороны Рашко Коневич и бывший директор Агентства национальной безопасности Саве Кентери.
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что запрет на въезд а РФ высокопоставленным черногорским чиновникам стал ответом на объявление шестерых дипломатов российского посольства в Подгорице персонами нон-грата в конце сентября.
Напомним, правительство РФ внесло Черногорию в список недружественных России государств.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube