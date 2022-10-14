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Пятница, 14 октября 2022, 15:21 мск

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МИД объявил невъездными в Россию министров правительства Черногории

Фото: pixabay.com

Россия запретила въезд на свою территорию представителям правительства Черногории. Как сообщил МИД РФ, в «черный список» включены министр иностранных дел Ранко Кривокапич, министр обороны Рашко Коневич и бывший директор Агентства национальной безопасности Саве Кентери.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что запрет на въезд а РФ высокопоставленным черногорским чиновникам стал ответом на объявление шестерых дипломатов российского посольства в Подгорице персонами нон-грата в конце сентября.

Напомним, правительство РФ внесло Черногорию в список недружественных России государств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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